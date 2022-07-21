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Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak

İletişim Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'nin katılımı ile Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının yarın İstanbul'da imzalanacağını duyurdu.

Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2022 Perşembe 22:48

Dünyanın tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş, gıda krizini tetikledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yaptığı arabuluculuk faaliyetleri meyvesini verdi.

İki ülke anlaşmaya vardı

Rusya ve Ukrayna, tahıl sevkiyatında Türkiye'nin yoğun diplomatik çalışmaları sonucu anlaşmaya vardı.

İmzalar yarın atılacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması yarın imza altına alınacak.

İmza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Dörtlü Toplantı'dan olumlu sonuç

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

22 milyon ton tahıl mahsur kaldı

Savaş nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 22 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kalmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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