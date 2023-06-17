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Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

Döviz kurundaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha göründü. 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Böylece motorinin fiyatı 24 lirayı aşacak.

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
Kamusaati
Kamusaati
17 Haziran 2023 Cumartesi 21:54

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin fiyatı bir kez daha artacak.

19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin fiyatı son 12 günde 4,37 TL artmış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa, Ankara'da 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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