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Suudi mevduatı, Türkiye'nin döviz rezervlerini artırdı

5 milyar dolarlık mevduat girişi sonrası TCMB hesaplarındaki miktar güncellendi. Rezerv, 126,5 milyar dolara yükseldi.

Suudi mevduatı, Türkiye'nin döviz rezervlerini artırdı
Kamusaati
Kamusaati
21 Mart 2023 Salı 14:32

Körfez'den Türkiye'ye döviz girişi devam ediyor.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) ile yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'ye aktarılmak üzere 5 milyar doları kapsayan bir mutabakata varıldı.

TCMB rezervleri için yeni hesaplama

Söz konusu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) geçmesiyle birlikte yeni bir hesaplama yapıldı.

Reuters'ın üç bankacının hesaplamalarına dayandırdığı haberine göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri, Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık mevduatın ardından 25 milyar dolara yükseldi.

126,5 milyar dolara yükseldi

Ayrıca brüt rezervin aynı dönemde 6,5 milyar dolar artarak 126,5 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

TCMB rezervleri, geçen ay açıklanan verilere göre, 125,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

"Türk ekonomisinin geleceğine güveniyoruz"

Bu arada Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, TCMB hesaplarına aktarılan tutara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin geleceğine duyduğumuz güveni ifade ediyor." demişti.

5 milyar doları kapsayan anlaşmanın, Türkiye’nin "ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı" taşıdığı belirtilmişti.

Binlerce şirketten Türkiye'ye yatırım kararı

Öte yandan, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda varılan mutabatın ardından Suudi Arabistan'dan 1140 şirket, Türkiye'de yatırım yapacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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