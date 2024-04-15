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Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış

Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış

Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 15:44

ABD baskısı altında olan Suudi Arabistan ve BAE'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı öncesinde operasyona ilişkin istihbarat bilgilerini Washington yönetimiyle paylaştığı ortaya çıktı.

İRANLI YETKİLİLER SALDIRI ÖNCESİ BİLGİ VERMİŞTİ

İran'ın İsrail'e saldırmasından iki gün önce İranlı yetkililer, hava sahalarını korumak amacıyla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki muhataplarını İsrail'e yönelik planlanan saldırı konusunda bilgilendirmişti.

ABD İLE GİZLİCE ANLAŞTILAR

Wall Street Journal'a konuşan Mısır ve Suudi Arabistan'daki kaynaklara göre, birçok Arap hükümeti İsrail'e yardım etmenin İran'a zarar verme riskinden korktuğunu ancak ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyla ilgili istihbarat paylaşma konusunda gizlice anlaştılar.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI ABD'YE AÇTI

Ürdün, hava sahasının ABD ve savunmada yer alan diğer ülkeler tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının önlenmesine yardımcı olmak için kendi uçağını kullandı.

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