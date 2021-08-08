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Suudi Arabistan, Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul etmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Suudi Arabistan’ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğinin duyurulması üzerine yapılan açıklamada, şu an için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceği bildirildi.

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul etmeyecek
08 Ağustos 2021 Pazar 22:05

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 9 Ağustos'tan itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edileceğinin duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptırmalarını ön koşul olduğu belirtildi.

Ayrıca korona virüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği aktarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayılarının göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır ve Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği, bu listelerin ise ilerleyen günlerde belirli periyotlarla güncelleneceği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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