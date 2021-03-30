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Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi

Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağı açıklandı.

Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi
30 Mart 2021 Salı 22:19

Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Yerel medya, salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

TERAVİH NAMAZI 20 YERİNE 10 REKAT KILINACAK

Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan da teravih namazı 10 rekata indirildi #1

ÜLKEDE 388 BİN 866 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.

Suudi Arabistan da teravih namazı 10 rekata indirildi #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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