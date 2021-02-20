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Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak

Popüler sosyal medya ağı TikTok'ta yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans skandalları unutulmadan olay yaratacak yeni bir paylaşım daha geldi. Bir kullanıcının "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaştığı videoda, yere saçılmış, çoğu çürümüş haldeki meyvelerin; meyve suyu yapılması için kepçelerle fabrikaya taşındığı görüldü.

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak
20 Şubat 2021 Cumartesi 01:33

Popüler sosyal medya platformu TikTok, çok konuşulacak skandal bir videoyla daha gündeme geldi. Mehmet Demir isimli bir kullanıcı tarafından 2 gün önce paylaşılan videoda meyve suyu yapımında kullanılacak meyvelerin taşınma anları kaydedildi.

"MEYVE SUYU İÇMEYİN"

Olaya konu olan yerin Adana olduğu belirtilen paylaşımda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş vaziyetteki meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen skandal videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL VİDEOLAR PAYLAŞILMIŞTI

Eğlenceli paylaşımlara imkan tanıyan ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok, geçtiğimiz aylarda da iki skandal video ile gündeme gelmişti. Olaya konu olan videolarda süt tesisinde süt banyosu yapan bir kişi ve dönerle dans eden iki kişinin görüntüleri paylaşılmıştı. Videolar günlerce konuşulmuş, skandal paylaşımlara imza atan kişiler hakkında işlem başlatılmıştı.

TikTok'tan skandal bir video daha! Bu kez konu meyve suları

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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