Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'a enerji vereceğim deyip bakın neler yaptı!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç kimdir,ecem tecavüze mi uğradı

Zor günlerden geçtiğimiz hatta sınandığımız günlerde malesef böyle garip haberlerle de karşılaşabiliyoruz.Survivor'u sanırım izleyenimiz çoktur.Özel bir kanalda yayınlanan bu programda gerek ünlüler gerekse gönüllüler büyük çabalar sarfederek galip gelip, milyonları almak istiyor ancak bu hırs onları saçma sapan şeyler yapmaktanda alıkoyamıyor malesef..

SURVİVOR YARIŞMACISI ECEM'İ ENERJİ YÜKLEME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Ecem Karaağaç, aylar önce yarışmaya katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle bulutu. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlayarak Halil G.'den şikayetçi oldu..

ENERJİ YÜKLEYECEĞİM DEYİP DEFALARCA BİRLİKTE OLDU!

Gerçekten şaka gibi..Sana enerji yükleyeceğim deyip, yarışmacıyı kandırarak,Ecemle defalarca birlikte olan Halil G. , şikayet üzerine yakalanıp tutuklandı.

Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. G.'nin, genç kadının isteğiyle evine gelip cinsel ilişkiye girerek onu belalardan korumayı vadettiği de belirtildi.

DOLANCIRICI YAKALANDI VE 10 YIL HAPİS YEDİ!

Ecem'i sana enerji vereceğim diye defalarca Ecem'le birlikte olan İbrahim Halil G.,ayrıca survivor Ecem'i 90 bin tl dolandırdı.Suç duyurusunda bulunulan Halil G.,tutuklanarak savcılığa gönderildi.

Ecem Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı