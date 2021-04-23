Survivor'da sürpriz diskalifiye! Acil durum konseyi toplandı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da olağanüstü bir konsey toplantısı yapıldı. Survivor'ın 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümüne ait fragmanda Acun Ilıcalı bir yarışmacının elendiğini duyurmak üzere acil durum konseyinin toplandığını dile getirdi. Yarışmada geçtiğimiz haftalarda Merve Aydın'ın burnu kırılmıştı. İddialar Merve Aydın'ın ayrılacağını güçlendirdi.

Survivor'ın 22 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanırken Acun Ilıcalı, bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda kaldığını açıkladı. Fragmanın üzerine izleyenler, veda eden yarışmacının burnu kırılan Merve Aydın olduğunu düşünmeye başladı.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin kullandı. Dikkat çeken bu fragman sonrası diskalifiye olan yarışmacının, geçtiğimiz günlerde burnu kırılan Merve Aydın olduğu iddia edildi.