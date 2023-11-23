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Survivor All Star'ın son yarışmacısı Ersin Korkut oldu

Survivor All Star'ın son yarışmacısı Ersin Korkut oldu

Survivor All Star'ın son yarışmacısı Ersin Korkut oldu
Admin
Admin
23 Kasım 2023 Perşembe 10:28

2024 yılında All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut oldu. 2020 senesinde yarışmada mücadele eden Korkut'un kadroya dahil olduğunu duyuran Acun Ilıcalı "Beraber olacağımız için çok mutluyum" dedi.

TV8 ekranlarının efsane yarışmalarından Survivor, yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışmanın netleşen son yarışmacısı ise Ersin Korkut oldu.

"SURVIVOR'IN ÇABUKLUĞU VE HIZIYLA SES GETİREN YILDIZI"

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak oyuncu Ersin Korkut'un kadroda olacağını duyurarak "Survivor'ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Başarılı oyuncu Ersin Korkut, 2020 yılında Survivor'da mücadele etmiş ve performansıyla adından söz ettirmişti.Ancak sevilen oyuncu sakatlığından dolayı elenmişti.

ALL STAR KADROSU NETLEŞİYOR

Büyük bir merakla beklenen ve yarışmacıların SMS olmadan performansa dayalı eleneceği Survivor All Star 2024'ün kadrosunda Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Furkan Kızılay yer alacak.

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarından dolayı kadroda yer almayacağını açıklamıştı. Turabi'nin akıbetiyle ilgili yapım şirketi ve Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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