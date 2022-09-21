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Sürpriz görüşmeye Akşener'in, Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade damga vurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi cephesinden gelen görüşme talebi üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesine, Akşener'in Davutoğlu'nu "Sayın Başbakan'ım" diye karşılaması damga vurdu.

Sürpriz görüşmeye Akşener'in, Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade damga vurdu
Kamusaati
Kamusaati
21 Eylül 2022 Çarşamba 23:21

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'den görüşme talep etti. İYİ Parti cephesi de talepleri kabul etti. Meral Akşener bu görüşmeler kapsamında ilk olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

"SAYIN BAŞBAKAN'IM" DİYE KARŞILADI

Akşener, Davutoğlu'nu "Sayın Başbakan'ım hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Genel başkanlar, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLER TURUNU KONUŞTULAR İDDİASI

6'lı masada gözler 2 Ekim'de yapılacak olan 2. tur görüşmelerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıda son günlerdeki tartışmalar ve adaylık konusunun masada olması bekleniyor. 2 Ekim'deki toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Eylül itibarıyla liderler turuna çıkacağı öğrenilirken; Babacan ve Davutoğlu'nun bu gelişmeyi konuşmak için Akşener'le görüştüğü iddia edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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