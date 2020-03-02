Suriyeli mülteciler öyle bir şey dedilerki..!Sanki bizi kurtarın diye yalvardık!

Sınırdan geçmek için afedersiniz bir yerlerini yırtan Suriyeliden inanılmaz şoke edecek sözler..

Alın size Suriyeli mülteciler..Savaştan kaçıp,güzel memleketimiz Türkiye'ye sığınmış, ülkemizi hem maddi hem de sosyal çok zor durumlara sokmuş,bu memleketin ekmeğini yiyip güzelce içmiş..Ama sınır kapılarının açılmasını fırsat bekleyen mültecilerden küstah mı küstah ifadeler...!

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BİZ NELER YAPTIK ONLAR NELER YAPTI

Tam 4 milyon Suriyeli,insanlık namına,aldık besledik yedirdik içirdik.Kimilerine maaş bağladık..Hastanelerde öncelik sırasını onlara verdik.Onlara üniversitelerde okumaları için fırsatlar verdik.Ticaret yapabilmeleri için ruhsatlar verdik.Tabelaları bile arapça oldu.Bu işin sonu zaten belliydi.Balık baştan koktu da ..Bunu herkes biliyordu..Sınır kapılarının açılması ile birlikte koşa koşa Avrupa'nın yolunu tutan bu utanmaz namussuz ,daha Türkiye sınırını bile geçmeden Türkiye ve Türkler için neler neler söylüyor.

DAHA 3,5 GÜN ÖNCE 34 ŞEHİT VERDİK

Suriye de çıkan savaşın bedelini,Suriyeliler kadar Türkiye de ödedi,ödüyor..Daha kaç gün oldu onlarca şehit verdik,onlarca ana kuzusu genç yaşta toprağın altına girdi...

"BİZİM ASKERLER SURİYE'DE, SİZ BURADA NE YAPIYORSUNUZ DİYORLAR"

Sınır kapısında kendisine uzatılan BBC'nin mikrofonuna konuşan bir Suriyeli, "Bize, 'Bizim askerler Suriye'de, siz burada ne yapıyorsunuz?' diyorlar. Hep böyle şeyler diyorlar." dedi.

"SANKİ BİZ KURTARIN DEDİK"DİYEN SURİYELİLERİ ALDIK EVLAT EDİNDİK!

Sonrasında araya giren diğer mülteci ise daha da işi abartıp, "Sanki biz size gidip bizi kurtarın dedik." gibi bir ifade kullandı..Kamusaati.com olarak bu söylenenler karşısında şok olduk..