Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapılabilmesini öngören tezkerenin uzatılması Meclis'e gönderildi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan tezkereye partilerin ne yönde oy vereceği merak konusu oldu.

Daha önce TBMM'de oylaması yapılan tezkereye AK Parti ve MHP 'EVET' oyu kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ise şaşırtmayacağa benziyor.

HDP'nin, daha önceki tezkerelerde yaptığı gibi bu sefer de 'HAYIR' demesi bekleniyor.

CHP VE İYİ PARTİ'YE BASKI

HDP bununla da kalmayıp, gizli ittifakının diğer üyeleri CHP ve İyi Parti'ye de bu yönde baskı yapıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, daha önce Meclis'e sunulacak tezkerelerle ilgili muhalefet partilerine çağrıda bulunmuş, "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. Tezkerelerin bugüne kadar muhalefet partilerinin desteği ile geçmiş olması elbette bizim hep eleştirdiğimiz bir konudur. Ben inanıyorum ki, özellikle ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır. Almalıdır." demişti.

HDP'NİN BASKISI CHP'Yİ İKİYE BÖLDÜ

Sancar'ın bu çağrısı CHP'de karşılık buluyor. Ana muhalefet partisi içerisinde Sezgin Tanrıkulu'nun başı çektiği isimler, tezkere oylamalarında CHP'yi ikiye bölmüş durumda.

Millet İttifakı'nda tezkereye oy verecek diğer partilerden biri de İyi Parti.

AKŞENER: EVET OYU VERECEĞİZ

İyi Parti'nin tezkereye ne oy vereceği merak konusu olurken, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener düzenledikleri ortak basın toplantısında Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin yöneltilen soruyu yanıtladı.

Akşener, tezkereye 'EVET' oyu vereceklerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'ye gelen bütün tezkerelerle ilgili önceden bir ekip kurarız. Bunu daha evvel de Demokrat Parti'yi ziyaretim sırasında söylemiştim.

Bu konunun uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir ekip kurarız, onlar tartışırlar bir rapor ortaya çıkarırlar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Çünkü milletvekili arkadaşlarımız evet veya hayır diyecekler. Bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla 'evet' oyu vereceğimizi buradan açıklıyoruz."

KILIÇDAROĞLU: MYK'DA AYRINTILI OLARAK GÖRÜŞECEĞİZ

Meral Akşener'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu da tezkereye ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, tezkereye verecekleri oyla ilgili net konuşmayarak, "Yetkili organlarımızla görüşeceğiz, arkadaşlar da zaten ön görüşmeleri yaptılar. MYK'da ayrıntılı olarak görüşüp kararımızı parlementoda açıklayacağız." dedi.