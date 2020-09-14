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Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına silahlı saldırı

Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araç çapraz ateşe alınırken, hain saldırıda bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına silahlı saldırı
14 Eylül 2020 Pazartesi 12:54

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araç, plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateşe tutuldu.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

Düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu.

Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

"ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUM"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kızılay Başkanı, Kerem Kınık'ın saldırı haberinin ardından bölgeye hareket ettiği belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından da alçak saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan @Kizilay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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