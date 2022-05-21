bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi

Yüz binlerce Suriyeli'nin ülkelerini terk etmelerine neden olan Esad rejimi, Suriye'ye dönmek isteyen 1 milyon vatandaşını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:13

Yıllarca süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Çevre ülkelere ve Avrupa'ya göç eden Suriyelilerin büyük bir bölümü de Türkiye'ye geldi.

Türkiye'nin Suriyelilere alt yapı, barınma gibi temel ihtiyaçları kapsayan desteklerinin ardından 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderilecekleri belirtilmişti.

Suriye vatandaşlarını kabul etmiyor

Konya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

Sömürgecilik iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları

Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti.

Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
22 Mayıs Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
22 Mayıs Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
0
22 Mayıs Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
22 Mayıs Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
22 Mayıs Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları
22 Mayıs Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.