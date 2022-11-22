SURİYE'DEKİ PKK YPG KARA OPERASYONU BAŞLAMASI AN MESELESİ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı'nın açılışında değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütlerine yönelik kara harekatı mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen baraj ve HES'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine yönelik kara harekatı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi. En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"BARAJIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Konuşmasında Yusufeli Barajı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artvin'in güzel insanları, kıymetli Yusufelili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün cumhuriyet tarihinin en kuvvetli eserlerinden Yusufeli Barajı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılması için, doğdukları evlerini, işyerlerini, geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da, bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığı olamayacağını biliyorum" dedi.

"YEPYENİ BİR YUSUFELİ ORTAYA ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "2698 konut, 507 köy evi, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 9 okul, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Oldukça ferah bir şekilde tasarlanan Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklüğe sahiptir. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 km iken biz sadece Yusufeli'nde 62 kilometre tünel inşa ettik.

Dikilen 20 bin ağacı, 70 binin üzerinde fidanı ile yepyeni bir Yusufeli ortaya çıktı. Verimli topraklar yeni yerine taşınarak ilçenin hiçbir şeyi heba edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yüksekliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır.

Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak. Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir."

YUSUFELİ BARAJI HAKKINDAKİ AYRINTILAR

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), çift eğrilikli beton kemer sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı oldu. Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.

11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.