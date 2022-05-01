bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Suriye'de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, genel af ilan ederek dünyaya dağılan Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı yaptı.

Suriye'de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti
Kamusaati
Kamusaati
01 Mayıs 2022 Pazar 17:34

Arap Baharı'nın etkisi ile 2011'de Suriye'deki halk ayaklanması tüm dünyayı etkileyen bir iç savaşa dönüştü.

Uzun yıllar sonra bugün halen çatışmaların devam ettiği, Suriyelilerin yüzlerce gruba ayrıldığı, şehirlerin yerle bir olduğu ülkede askeri ve siyasi birlik sağlanamıyor.

11'inci kez af ilan etti

Tüm yaşananlara rağmen koltuğunu koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise savaş nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmeleri için af çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce 11 kez Suriye halkına yönelik af ilan eden ve halkından geri gelmelerini isteyen Esad, bu çağrılarında başarılı olamamıştı.

Esad'ın ilan ettiği aflar farklı suçları kapsıyor ve kapsamının geniş olmaması yönünden eleştiriliyordu.

Siyasi suçlar da affedilecek

Bir önceki af ilenında asker kaçaklarına çağrı yapan Esad dört ay içerisinde askerlik şubelerine teslim olmaları durumunda affedileceklerini duyurmuştu.

Son ilanın ise kapsamı genişletildi.

Siyasi suçların da dahil edildiği genel af çağrısının ne kadar işe yarayacağı merak konusu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kayseri Şekerin Efsane Başkanı Vedat Ali ÖZIŞIK'tan Ramazan Bayramı Mesajı
Kayseri Şekerin Efsane Başkanı Vedat Ali ÖZIŞIK'tan Ramazan Bayramı Mesajı
0
1 Mayıs Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
1 Mayıs Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
0
1 Mayıs Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
1 Mayıs Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.