Süpermarkete gidenler dikkat! Reyon ile kasa arasında 2 lira 25 kuruş fark tespit edildi

Bilecik'te zabıta ekipleri, bir süpermarkete yaptığı denetimde 4 üründe reyon ile kasa fiyatı farklı olduğunu tespit edince, cezai işlem uyguladı.

BİLECİK (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fahiş fiyatlarla mücadele" vurgusunun ardından marketlere yönelik denetimler de artırıldı. Bilecik'te fırsatçı bir işletmenin oyunu ise zabıta ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

2 LİRA 25 KURUŞ FARK

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markete denetime gitti. Buradaki ürünleri inceleyen ekipler 4 üründe reyon ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit etti. Fiyatlarda 50 kuruş ile 2 lira 25 kuruş arasında fark bulunan 4 ürüne etiket başı 427 TL cezai işlem uygulandı.

KAPATMAYA VARAN CEZALAR BEKLİYOR

Zabıta ekipleri vatandaşları reyon fiyatı ile kasa fişlerini takip konusunda uyarılarda bulunurken, bu tür farklılık gösteren iş yerlerine birinci ceza sonrası işyeri kapatmaya kadar giden cezalar uygulandığı belirtildi.