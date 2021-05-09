Süper Lig’de düşme hattında son durum

Süper Lig'in 40. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren 6 maç aynı anda oynandı.

Süper Lig’in 40. haftasını geride bırakırken, düşme hattı da son şeklini aldı. Kümede kalma mücadelesini ilgilendiren 6 maç oynandı oynanırken, Denizlispor’dan sonra düşmesi kesinleşen diğer takımlar hala belli olmadı.

GENÇLER, ERZURUM VE ANKARAGÜCÜ POTADA

Küme düşme potasındaki adaylar içinde 20. sıradaki 35 puanlı Gençlerbirliği düşmeye en yakın olan takım. 37 puanlı Erzurumspor ve 38 puanlı Ankaragücü ise Başkent ekibinin ardından geliyor.

Korku hattının hemen üstünde 17. sırada 40 puanla Kayserispor yer alırken 43 puandaki Kasımpaşa ve Antalyaspor da düşme tehlikesini ensesinde hisseden diğer takımlar.

KARAGÜMRÜK, GENÇLER'E 5 ATTI

Fatih Karagümrük, küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği’ni 5-1 yendi. Karagümrük’ün gollerini Zukanovic, Fabio Borini Ndao (2) ve penaltıdan Lens kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golü ise uzatmalarda İlker Karakaş'tan geldi. İstanbul temsilcisi bu galibiyetle puanını 54’e çıkardı. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise 35 puanda ve 20. Sırada kaldı.

KAYSERİ - G.ANTEP BERABERE

Hes Kablo Kayserispor konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın her iki yarısından da gol sesi gelmedi.

Kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, puanını 40'a, Gaziantep Futbol Kulübü ise 55'e çıkardı.

MALATYA RİZE’YE 4 ATTI

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Yeni Malatyaspor oldu.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 24. dakikada Teenage Hadebe, 80. dakikada Moryke Fofana ve 90'da Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Çaykur Rizespor'da Yassine Meriah 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor puanını 44'e yükseltti. Çaykur Rizespor 45 puanda kaldı.

ERZURUM EVİNDE KAYBETTİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçı konuk Kasımpaşa, 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk Kasımpaşa, aradığı golü 67. dakikada Kevin Varga ile buldu: 0-1 Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve konuk ekip Kasımpaşa, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan İstanbul ekibi puanını 43'e çıkardı. Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin kalan iki haftasında bir haftayı bay gececek olan Erzurumspor'un kümede kalma umutları oldukça azaldı.

BAŞAKŞEHİR, GOLSÜZ BERABERE KALDI

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle noktalandı. Haftaya 58 puanla giren Demir Grup Sivasspor, puanını 59'a yükseltti ve Avrupa kupaları yolundaki iddiasını sürdürdü. Haftaya 43 puanla giren Medipol Başakşehir ise 44 puana ulaştı.

DÜŞME HATTINDA SON DURUM

41. HAFTANIN PROGRAMI

42. HAFTANIN PROGRAMI