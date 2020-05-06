süper lig de ne zaman maçlar oynanacak,süper lig haziranda mı başlıyor işte merakla beklenen o cevap

Tüm taraftarların beklediği özlediği süper lig nihayet başlıyor.Süper lig ne zaman başlıyor, süper lig ramazandan sonra mı başlayacak 2020 soruları ateşli taraftarımız için merakla beklenen bir cevaptı..

MÜJDE GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ve amatör ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatacaklarını söyledi.

Süper lig 12 haziranda başlıyor!

"12-13-14 HAZİRAN'DA TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyorum, elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."