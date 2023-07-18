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Süper Lig'de sezon fikstirü belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda oynayacakken Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek.

Süper Lig'de sezon fikstirü belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2023 Salı 22:55

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.

Süper Lig'de ilk hafta;

  • Kayserispor-Galatasaray
  • Pendikspor-Hatayspor
  • Kasımpaşa-Ankaragücü
  • Alanyaspor-Başakşehir
  • Adana Demirspor-Rizespor
  • Karagümrük-Beşiktaş
  • Trabzonspor-Antalyaspor
  • Fenerbahçe-Gaziantep FK
  • Sivasspor-Samsunspor
  • Konyaspor-İstanbulspor

Derbi haftaları;

  • Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
  • Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
  • Süper Lig'de 21. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
  • Süper Lig'de 24. hafta Beşiktaş-Trabzsonspor
  • Süper Lig'de 28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  • Süper Lig'de 30. hafta: Trabzsonspor-Fenerbahçe
  • Süper Lig'de 34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
  • Süper Lig'de 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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