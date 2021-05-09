Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Devlet memurunun göreve girdikten sonra malulen emekli olmasında, alınacak sağlık raporunda bir oran şartı yer almamaktadır. Sadece raporun SGK sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Eğer rapor SGK tarafından malullük için onaylanmazsa, bu halde 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine bakılmalıdır.