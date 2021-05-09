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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'in 40. haftasında nefes kesen maçların sonucunda puan durumu şekillendi.

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
09 Mayıs 2021 Pazar 00:06

Süper Lig'in 40. haftasında bütün maçlar aynı anda oynandı.

Dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk şansını devam ettirdi.

Aynı anda oynanan maçta Ankaragücü deplasmanına çıkan Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle 2-1 galip geldi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Süper Lig'de bu sonuçlarla Beşiktaş 81 puanda kalırken Galatasaray 78, Fenerbahçe ise 79 puana yükseldi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

41. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #2

42. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #3

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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