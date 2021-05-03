Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü 2021

Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.

Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe'nin, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşma ile sona erdi.

Ligin hem zirvesinde hem de düşme potasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Dün oynanan maçta ise Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Bu skorlarla 3 takım da zirve yarışını sürdürdü. 39. haftada oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu şekillendi.

Haftaya Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

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