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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü 2021

Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçıyla sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü 2021
03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04

Süper Lig'in 39. haftası Fenerbahçe'nin, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşma ile sona erdi.

Ligin hem zirvesinde  hem de düşme potasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Dün oynanan maçta ise Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Bu skorlarla 3 takım da zirve yarışını sürdürdü. 39. haftada oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu şekillendi.

Haftaya Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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