Süper Lig'de 2023-2024 sezonu derbi haftaları

Son dakika: Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak. 2'inci haftada oynanacak ilk derbide Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını, 19 Mayıs 2024'te sona ereceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre lig, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı bitecek. İkinci yarı 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 19 Mayıs 2024'te sona erecek. Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Sezonun ilk derbisi Galatasaray- Trabzonspor arasında oynanacak.
İşte derbi haftaları;
- Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
- Süper Lig'de 21. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
- Süper Lig'de 24. hafta Beşiktaş-Trabzsonspor
- Süper Lig'de 28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
- Süper Lig'de 30. hafta: Trabzsonspor-Fenerbahçe
- Süper Lig'de 34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
- Süper Lig'de 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe