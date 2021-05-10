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Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı

Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından kırmızı mini şortlu geceliği ve makyajsız haldeki ev halini paylaştı. Aydın'ın fotoğrafta elinin üzerine kırmızı kalp koyması da dikkat çekti.

Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı
10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56

Kanal D Haber sunuculuğundan ayrılan Buket Aydın, bir süredir Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programı sunuyor. Her yaptığıyla adından söz ettiren Aydın, evinin yatak odasından bir poz paylaştı.

MİNİ ŞORTLU EV POZU

Instagram'da 283 bin takipçisi bulunan Buket Aydın, kendisine hediye gönderen markaya teşekkür etmek için kamera karşısına geçti. Mini kırmızı şortlu gecelikle yatak odasının aynasında poz veren Aydın'ın elinin üstüne büyük bir kırmızı kalp koyması kafaları karıştırdı. Ünlü ismin, elinin üstünü bilerek kapatması "Acaba parmağında yüzük mü var?" sorularını da akıllara getirdi.

İşte Buket Aydın'ın ev pozu:

Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı

Sunucu Buket Aydın, yatak odasından mini şortlu ev halini paylaştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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