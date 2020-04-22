Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir kaza yaşandı. Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı, Tramvayın otobüsü biçtiği anlar, kameraya yansıdı. Kaza sonrası meraklı kalabalık, anında olay yerinde toplandı.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
22 Nisan 2020 Çarşamba 12:18

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir kaza yaşandı. Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı, Tramvayın otobüsü biçtiği anlar, kameraya yansıdı. Kaza sonrası meraklı kalabalık, anında olay yerinde toplandı.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir kaza yaşandı.

TRAMVAYIN FRENİ..

Topkapı yönüne giden tramvayın freni boşaldı.

Kontrolü kaybeden tramvay raydan çıktı ve İETT otobüsüne çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE VATMAN YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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