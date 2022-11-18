Süleyman Soylu’dan HDP’li Turan’a: Terörist bozuntusu terbiyesiz

Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketini paylaşması ile 2023'teki en düşük ve en yüksek emekli ve çalışan memur maaşları beklentisi de değişti. Aralık ayındaki asgari ücret artışına ilişkin görüşmelere kilitlenen milyonlarca çalışanın da merakla takip ettiği hesaba göre en düşük memur maaşının 10 bin 845 TL olması bekleniyor. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı ise 7235 TL olacak.