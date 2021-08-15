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Süleyman Soylu: Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde tüm köylere helikopter aracılığı ile jeneratör gönderildiğini belirtti.

Süleyman Soylu: Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz
15 Ağustos 2021 Pazar 10:25

Sel felaketinin en ağır vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde tüm köylere helikopter aracılığı ile jeneratör gönderildiğini belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM AN AĞIR TABLO"

"Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık.  Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var."

Süleyman Soylu: Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz #1

"İNSANLARIN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, kurumlarıyla var gücüyle büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam ediyor, edecektir. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz. "


Kaynak: Kamu Saati Özel
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