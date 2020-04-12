SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ,SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA AÇIKLAMASI

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti.
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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" dedi. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
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