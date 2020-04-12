SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ,SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA AÇIKLAMASI

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti.

SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ,SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA AÇIKLAMASI
12 Nisan 2020 Pazar 21:31

TEBRİKLER OYUNUZU BAŞARI İLE KAYDETTİK.İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

EN KISA SÜREDE SONUÇLAR AÇIKLANACAK.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" dedi. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR..

KAMUSAATİ.COM

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa - 41 dakika önce
Süleyman soylu gibi adam daha gelmez
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Ergin - 41 dakika önce
Bırakma bizi sayın bakanım
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Cesimbulut - 41 dakika önce
Hayir baskanim geri don ne olur gitme bizleri birkipda istifa etme seni seviyoruz geri don
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
eýüp - 37 dakika önce
türkiyenin onaihtiyacivar
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
kemal öztürk - 37 dakika önce
başkanımızı geri istiyoruz
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Habip - 37 dakika önce
Bakanımızdan memnunuz istifasını kabul etmiyoruz.
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Sibel - 36 dakika önce
Başkan geri dön sen bu ülkeye lazımsın
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Hüseyin esendere - 36 dakika önce
Sn bakanım sakın görevi bırakma
Yanıtla Beğenme(0)
Tüm Yorumlar

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber