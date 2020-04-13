Süleyman soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

Vatadandaşlarımızdan biri Süleyman SOYLU'nun istifa kararına intiharla cevap verdi

Süleyman soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
13 Nisan 2020 Pazartesi 00:13

Hatırlarsanız, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu durum özellikle sosyal medya da şok bir haber niteliği kazandı.Bakanımızın istifa etmemesi için yüzbinlerce belki milyonlarca hesap sosyal medya da paylaşım yaptı.Ayrıca bizde Soylu'nun göreve dönmesi için anketler ve destek bekledik.

SOYLU'NUN İSTİFA HABERİ RİZELİ VATANDAŞI AZ DAHA ÖLDÜRECEKTİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Rize'de bir vatandaş intihar etmek istedi. Polisler ise "İstifası kabul edilmedi" diyerek vatandaşı vazgeçirmeye çalıştı.

"ŞEHİTLERİM BENİ ÇAĞIRIYOR"DEDİ

İntihar girişiminde bulunan vatandaş aşağıda bulunan polislere "Allah aşkına çekil komiserim, şehitlerim beni çağırıyor." Bu sözleri duyan çevredeki vatandaşların gözleri doldu.

kamusaati.com olarak görüşümüz,ülkemizde genelde bir bakan,milletvekili vb istifa edince,"Yerinde bİr karardı,iyi olmuş, gitmesine sevindim" gibi paylaşımlar olurdu,haberlerde bu görüşler dile getirildi.Ancak Türkiye tarihinde ilk kez bir bakanın istifasının ardından hem sosyal medya hem de Türkiye sallandı..En koyu solcular bile bakanın istifasına üzüldüklerini belirttiler.

Bakanım siz ne kadar çok sevilen birisiymişiniz..İnşallah görevinizin başında kalırsınız!

Sosyal medya'da bu istifaya o kadar çok tepki geldi ki...Süleyman Soylu vatan hainlerinin en büyük belasıydı..

BU KAMPANYAMIZI SÜLEYMAN SOYLU GERİ DÖN OLARAK BAŞLATIYORUZ LÜTFEN ANKETİMİZE KATILIN!

SÜLEYMAN SOYLU GÖREVİNE GERİ DÖNSÜN MÜ?

EVET

HAYIR

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber