Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'daki sel felaketini görüştü

Ankara sel felaketiyle boğuşurken hep sahada olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeleri makamından izleyen Mansur Yavaş ile değerlendirme yaptı.

Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte birçok yetkili kurum alarm durumuna geçirildi.

Belediye afetle mücadelede yetersiz kaldı

CHP'li belediyenin afetle mücadelede yetersiz kalması tepkilere neden oldu.

Kent merkezi dahil bazı ilçelerde vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kapanan yolları ve mazgalları açtı, su basan ev ve iş yerlerini temizledi.

Bakan Soylu sel bölgesine gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Selin vurduğu Akyurt ilçesine giden Bakan Soylu, yapılan müdahaleleri yerinde inceleyip gerekli direktifleri verdi.

Mansur Yavaş'ın yanına, ıslanmış elbiseleriyle giderek görüştü

Ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında görüştü. Bakan Soylu'nun Mansur Yavaş'ın karşısında konuşurken ıslak pantolonu ve botlarıyla oturması da dikkat çekti.