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Süleyman Soylu elindeki dosyayı canlı yayında gösterdi: Bu bir FETÖ roman

Fetöroman nedir?, Fetöroman içinde ne var?, Fetöroman 32 basamak kimler?, Katıldığı canlı yayında FETÖ’yle mücadeleye ilişkin dosyayı gösteren Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi” ifadeleri dikkat çekti.

Süleyman Soylu elindeki dosyayı canlı yayında gösterdi: Bu bir FETÖ roman
Kamusaati
Kamusaati
03 Kasım 2022 Perşembe 14:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 ekranlarında Deniz Gürel'in hazırladığı "Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, canlı yayına elinde kırmızı bir dosyayla çıktı.

Yayına kırmızı dosyayla çıktı: FETÖ roman

Soylu, söz konusu dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyuyor"

FETÖ'yle mücadeleye ilişkin elindeki kırmızı dosyanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var"

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elindeki belgelerle yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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