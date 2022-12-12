Süleyman Soylu'dan muhalefete sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefet sıralarına dönerek "Amerika'nın çocuklarısınız Amerika'nın, yenileceksiniz" demesinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşması sırasında muhalefet sıralarından gelen sataşmalar, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sarı torbaların intikamını alıyorsunuz

Muhalefetin sataşmalarına sert sözlerle cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz, siz bizden PKK’yla yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz.

Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza “Sınırın ötesine geçme.” diyen, 15 Temmuzu tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökmeyişimizin intikamını alıyorsunuz.

Terör devleti kurdurmayışımızın, sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz.

Amerika'nın çocuklarısınız

Plan ve Bütçe Komisyonlarında da aynı kalemden çıktı, aynı, aynı kalemden!

Orası da aynı, orası da aynı, orası da aynı; siz de aynısınız!

Amerika’nın çocuklarısınız sizler! Amerika’nın çocukları, yenileceksiniz!" dedi.

Genel Kurul salonu karıştı

Bakan Soylu'nun konuşması muhalefet sıralarını çılgına çevirdi.

AK Parti sıralarından bravo sesleri yükselirken muhalefet sıralarında oturan isimler ellerinde ne varsa kürsüye doğru fırlattı.

Gerginliğin artması üzerine birleşime 10 dakika ara verildi.

"Uyuşturucu ile mücadelede tarihin en yüksek başarısı gerçekleştirildi"

Uyuşturucuyla mücadele hakkında da bilgi veren Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla mücadelenin konusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz."