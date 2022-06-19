Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'da SİHA'lar hakkındaki paylaşımı alıntılayarak, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız." sözüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 10:17

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu üretilen yerli ve milli SİHA'larla ilgili skandal bir paylaşım yapmıştı.

'Bu korku size yeter, emin olun adil olacağız'
SİHA'lar hakkında yapılan bir paylaşımda geçen, 'Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı' sözlerini alıntılayan Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu'nun bu tehdit eden sözlerine AK Parti Gaziantep Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert cevap geldi.

'Bu millet seni Dışişleri'nin lağımcısı bile yapmaz'
Bakan Soylu, Tanrıkulu'nu eleştirerek, Türkiye'nin her anlamda önemli bir fırsatı yakaladığını ve dünyada önemli bir yere geldiğini belirtip, ''Bu fırsatı kaçırırsak eskiden yaşadıklarımızı bizden sonra gelecek gençlerimize yaşatabilme konusunda önünü açmış oluruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 2023, 2053, 2071 hedefleri ile geçmişin Türkiye'sini bir daha yaşatmayız. Geçmişi ancak Kılıçdaroğlu bilir. Adamın birisi çıkmış Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim diyor. Bu millet seni Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri'nin lağımcısı bile yapmaz'' ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti
Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti
0
Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı
Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı
0
Cenazede tabutu mezara indirilen kadının cesedi kefenden fırladı, 200 kişi dondu kaldı
Cenazede tabutu mezara indirilen kadının cesedi kefenden fırladı, 200 kişi dondu kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.