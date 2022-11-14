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Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmediklerini açıkladı.

Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Kamusaati
Kamusaati
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:18

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya kilitlendi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ederken yaşanan terör saldırısının acısı ise hala tazeliğini koruyor.

6 ölü, 81 yaralı

Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kez daha patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ne geldi.

"ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz"

Burada önemli açıklamalarda bulunarak, "Olayın nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz." ifadelerinini kullanan Bakan Soylu, sert bir dille ABD'ye de yanıt verdi.

Süleyman Soylu, "Biz, bize verilen mesajı biliyoruz. ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Bu anlayışla, kendi senatolarından para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı.

Operasyonlar devam ediyor. Teröristler yakalandı. Yakalanmasalar Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Allah milletimizin yardımcı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz." şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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