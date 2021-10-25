Sudan’da darbe girişimi: Başbakan ev hapsine alındı

Bir grup askerin, sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı öğrenildi.

Sudan'da 1 ayda 2. darbe...

En son 21 Eylül'de gerçekleşen darbe giririminin başarısız olması sonrası bugün de bir grup askerin, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

BAŞBAKAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Abdullah Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklandığını ve bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

LASTİK YAKARAK YOLLARI KAPATTILAR

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

İNTERNET VE TELEFON YOK

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Sudanlı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, darbe girişimi sonrası halka çağrıda bulundu.

HALKA SOKAK ÇAĞRISI

Sudan Meslek Odaları Birliği, ülke halkını sivil hükümete karşı yapılan "askeri darbeye" karşı koymak için sokaklara davet ederken, bazı siyasi partiler de sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.