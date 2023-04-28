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Sudan'da Türk tahliye uçağı vuruldu! MSB'den ilk açıklama

Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurdu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda personelden yaralanan olmadığını açıkladı.

Sudan'da Türk tahliye uçağı vuruldu! MSB'den ilk açıklama
Kamusaati
Kamusaati
28 Nisan 2023 Cuma 10:55

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da haftalardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya genelinde en fazla askeri darbenin yaşandığı ülkelerden biri olan Sudan’da, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) orduya karşı çatışıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Sudan’da bulunan Türk vatandaşları için tahliye uçağı göndereceğini duyurmuştu.

O duyuru şu ifadelerle gerçekleşti;

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek

Türk tahliye uçağına saldırı

Tahliye gerçekleşirken, Reuters Haber Ajansı, Türk tahliye uçağına bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurduğu.

Açıklamada, HDK 'nın Türk tahliye uçağına iniş sırasında ateş açtığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, uçağın daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirilirken mürettebatın da yara aldığı aktarılmıştı.

"Yaralı yok"

MSB, konuya ilişkin ilk duyurusunu yaptı.

Saldırıyı doğrulayan MSB, personelden yaralanan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır


Kaynak: Kamu Saati Özel
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