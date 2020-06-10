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Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak

Suç mağdurlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile Adalet Bakanlığına bünyesinde illerde 155 Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacak ve bu müdürlükler bünyesinde 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı çalıştırılacak

Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:08

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre, suç nedeniyle fizikseli ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören mağdurlar ile suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar olarak tanımlanan Kırılgan Gruplara destek verilecek.

Bu bağlamda, Adli yargı ilk derece adalet mahkemesi adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde ve denetiminde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacak.

Kurulacak müdürlüklerde ise toplamda 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı çalıştırılacak.

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamenin "Atama İzni" başlıklı Geçici birinci maddesine göre, ihdas edilen 910 kadroya açıktan veya naklen alım yapılabilecek. Açıktan atama yapılması halinde, KPSS puanına göre ilana çıkılacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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