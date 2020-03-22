Şuanda Dünya'nın en güvenli yeri : FİLİSTİN GAZZE

Filistin Gazze'de corona virüsü çıktı mı, gazze de korona virisü var mı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, merkezi laboratuvarlarında yapılan incelemelerde, şu ana kadar gerçekleştirilen testlerde 53 şüpheli Corona virüs vakasından hiçbirinin pozitif çıkmadığını açıkladı.

20 Marta kadar dünyayı tehdit eden corona virüsü Gazze'de çıkmadı.

Düşünsenize dünyadaki en büyük eziyetlerini gören,İsrail'in zülmünün zirve yaptığı o ülke..Her haber aldığımızda Filistin'den icimizin yandığı bölge.İsrail'in özellikle Gazze bölgesinde yaptığı savaşlar,işkenceler..

İSRAİL'İN ABLUKASI,GAZZE'YE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN OLMAMASINI SAĞLADI!

Biliyorsunuz İsrail'in Filistinli müslümanlara yaptıklarını..Anlatmamıza gerek yok.Bulunan abluka nedeni ile özellikle Gazze'ye giriş-çıkış çok zordu..Bu sayede dünyayı şoke eden tehdit eden corona virüse Gazze'de rastlanmıyor.

Allah'ın adaleti mi

3,4 ay önce belki Gazze,İsrail'in saldırıları nedeni ile güvenli bir yer sayılmayabilirdi.Hatta öyleydi.Tüm dünya ülkelerinde corona virüs paniği yaşanırken,tüm dünya da vaka ve ölüm sayıları artarken,Gazze şuanda en temiz bölge!Bu benim kişisel bir görüşüm ve yazım..Hiçbir yerden bir kaynak sağlamadım.Ancak Allah'ın adaletine sonsuz inancı olan biri olarak da aklıma gelmiyor değil..Gazze için bu bir Allah'ın lütfü mü?

Evet yıllardır eziyet gören Gazze halkı, corona virüsü paniği yaşamıyor şuanda..Benim gözümde dünyanın en güvenli yeri şuanda tabi bu illet virüs için..!

Kamusaati.com