Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu

ATV'de ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programa katılan Ayşe Çekem kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un 5 yıl önce tanıştıkları Adnan Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı.

"BEN DE KIZIM DA AYNI ADAMA AŞIK OLDUK"

Kızını kaçıran sözde hoca Adnan Yıldırım'ın bir camide çaycı olarak çalıştığını belirten Ayşe Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi ve stüdyodaki herkes şoke oldu.

"KOCAMA MUSALLAT OLDULAR"

Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etti ve "Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" dedi.

"EŞİMİN ALNI SECDEYE BİLE DEĞMEDİ"

Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım" dedi. Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.