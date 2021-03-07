şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0

“Stop Erdoğan” skandalına Elazığ'dan “Love Erdoğan” yanıtı

Elazığ’da led ekranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseliyle yandı.

“Stop Erdoğan” skandalına Elazığ'dan “Love Erdoğan” yanıtı
07 Mart 2021 Pazar 00:41

Elazığ'da led ekranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseliyle yandı.

 

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal bir ilan yayınlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla şehirde bulunan led ekranlara da bu gece "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.Şehirde bulunan tüm led ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları “Aziz diyardan tüm dünyaya selam olsun Love Erdoğan” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

 

Her zaman Elazığ'a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber