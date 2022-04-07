Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 6-7 Nisan 2022 Kura Sonuçları, SAĞLIK BAKANLIĞI kura sonuçları isim listesi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım hizmetleri alanlarında 10 bin personel alımı için son adıma gelindi. Dün başlanan kura çekimi bugün de takip ediliyor. Canlı yayın ile duyurulan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları meslek ve il bazında sırayla gerçekleşiyor. İŞKUR personel alımı işbirliği ile gerçekleştirilen alımda başvurular 21 Mart tarihinde sonlanmıştı. Dün çekilen kura için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) sık sık ziyaret ediliyor. Her geçen saniye bir ismin açıklandığı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi gündemde. İşte 10 bin personel alımı kura çekimi canlı yayın ve sonuçları…