zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam

Bir süredir fiyatlarını sabit tutan kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine yüzde 25 zam uyguladı.

Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 19:18

Tüm dünyada müşterilerin büyük ilgi gösterdiği kahve zinciri Starbucks, bir süredir ürünlerini sabit fiyatta tutuyordu.

Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı.

Yüzde 25 zam geldi

Starbucks'ta bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 25'lik artış oldu.

Henüz resmi bir açıklama yapmayan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının kasaya yansıtıldığı görüldü.

Yeni fiyatlar

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
0
2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI
2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI
0
8 Nisan Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları
8 Nisan Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.