Staj ve Çıraklık Mağdurları için En Net Yeni Çözüm Gündemde!

EYT meselesinde son aşamaya gelinmesinin ardından Türkiye’de sigortalılık ve emeklilikle ilgili birçok yeni tartışma daha gündeme geldi. EYT kapsamında kademeli prim ve staj mağdurlarının bu kapsamda değerlendirilmemesi tepki alan konulardan biriydi. Özellikle çok sayıda staj mağduru çözüm getirilmesi konusunda bir hayli ısrarcı.

Staj mağdurları için yeni çözüm önerileri de öne çıkmaya başladı. Uzun yıllar Türkiye’nin gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yasal düzenleme artık son aşamaya geldi. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa sonrasında milyonlarca kişi emekli olabilecek. Ancak staj mağdurları ise yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA ÇÖZÜM!

Türkiye’de EYT kapsamında milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bunlar için yakın zamanda çıkması beklenen yasa kapsamında birçok mağduriyet giderilecek. Ancak ortaya yeni bir mağduriyet daha çıktı. Meslek lisesi mezunlarından avukat ve doktorlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren staj konusunda çözüm arayışları devam ediyor.

Staj ya da çıraklıkta emeklilik primi ödenmediği için bu süreler emeklilikte geçerli olmuyor. Ancak yurt dışında staj görenlerin SGK’sı kabul ediliyor. Bu eşitsizliğin giderilmesi için çözüm aranıyor. Staj sırasında yatırılan sigorta primleri iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortasını kapsıyor. Ancak uzun vadeli emeklilik primlerini kapsamaması bu konuda mağduriyetleri de artırıyor.

STAJ SORUNUNA EN NET FORMÜL!

Staj döneminde yapılan sigortanın emeklilik primlerini kapsamaması nedeniyle birçok kişi mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması ise temelde oldukça basit. SGK bünyesinde birçok farklı borçlanma türü bulunuyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı gibi borçlanmalar ile eksik primlerini borçlanarak tamamlayanlara emeklilik hakkı doğuyor.

Konuya ilişkin çözüm önerilerini aktaran uzmanlar ise çözümün son derece basit olduğunu ifade ediyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hakların teslim edildiği bir SGK yasasının içinde tek bir madde ile çözüm olabileceği aktarıldı. Stajyer ve çırakların başlangıç tarihinden başlanarak borçlanılarak sigorta tarihlerinin başlangıç sayılması maddesinin eklenmesi yeterli görülüyor.