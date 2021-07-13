SSK maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödeniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamından sonra temmuz ayı maaş zamları belli olmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıklamıştı.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ 15 TEMMUZ'DA
Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. SGK'lılar 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı 15'inde, Bağ-Kur'luların ise 16'sında paralarını alacakları ilan edilmişti.
SSK KAPSAMINDA ÖDENECEK KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ 13 VE 14 TEMMUZ'DA
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlara 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz'da alanlara 14 Temmuz'da ödenecek.