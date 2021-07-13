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SSK maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödeniyor.

SSK maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
13 Temmuz 2021 Salı 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamından sonra temmuz ayı maaş zamları belli olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıklamıştı.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ 15 TEMMUZ'DA

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. SGK'lılar 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı 15'inde, Bağ-Kur'luların ise 16'sında paralarını alacakları ilan edilmişti.

SSK maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor #1

SSK KAPSAMINDA ÖDENECEK KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ 13 VE 14 TEMMUZ'DA

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlara 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz'da alanlara 14 Temmuz'da ödenecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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