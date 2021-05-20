SSK'lı olarak çalışan işçi, ölen memur emeklisi eşinden maaş alabilir mi?



4/a (SSK) çalışanı olmanız, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşinizden aylık almanıza engel teşkil etmez. Bu durum hem erkekler hem de kadınlar için aynıdır.

Emekli Sandığı'ndan malullük aylığı alanların 4-a sigortalısı olması halinde aylıkları kesilir mi?

01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum. 4/a'ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a'ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Yine vazife malulü olanların da 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışması halinde, vazife malullüğü aylıkları kesilmemektedir. Ancak devlet memuru olmanız halinde malullük aylıkları kesilecektir.

SSK ve Bağ-Kur hizmetleri için memurlara emekli ikramiyesi verilir mi?

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre Emekli Sandığına tabi memur olarak görev yapıyorum. 4-a(SSK) ve 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığı'na tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenmektedir. Ancak, özel sektörde 4/a'lı (SSK) geçen ve 4/b'li (BAĞ-KUR) geçen sigortalı hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.