Sputnik Türkiye'nin Ofisinde Çalışanlar Göz Altına Alındı

Sputnik Türkiye'nin Ofisinde Çalışanlar Göz Altına Alındı !

Sputnik Rusya'ya bağlı olan bir haber ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Boztepe ile alakalı Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile alakalı "Devletin bütünlüğüne ve ülke tamamlılığını bozmak" suçunu gerçekleşen 302. maddesi uyarınca araştırma yapıldı .

Soruşturma dahilinde yollanan talimat yazısı üzerine ayağa kalkan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltında tutmakta.

Polisler , arama ve el koyma kararı dahilinde Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama gerçeklştiriyor.

Sputnik Ofisinin provakasyon durumları gerçekleşen doğru olmayan haberler ile kendilerini belli etmişlerdir özel harekat polisleri dün de bir vatan haini video çekip şehitlerimize küfür etmişti ..gözaltılar devam ediyor ülkemizin savaş halinde olduğu şu günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yalan ve halkı kışkırtmaya yönelik haberlerde dikkatli olun bir şey yayınlarken de çok dikkat edin çünki; bu provakasyon haber yapan şahıslar tek tek yakalanıyor silmiş olduğunuz haberler dahi yakalanmanıza neden olabileceğini unutmayınız !

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