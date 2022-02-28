Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda

Erkekler için çocuk sahibi olma şansını artıran sperm kalitesi, tüketilen besinlerden doğrudan etkilenebiliyor. Peki daha kaliteli sperm üretimi için nasıl beslenilmeli, neler yenmeli?

Baba olmak isteyen erkeklerin sıklıkla araştırdığı "sperm arttırıcı besinler hangileridir" başlığı, her zaman gündemde...

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve bilimsel araştırma sonuçları erkeğin beslenme alışkanlıklarının sperm kalitesini bozduğunu gösteriyor.

Biyolojik ve sosyolojik faktörler kadar ne yiyip içtiğinizin de bu aşamada ciddi bir öneme sahip olduğunu unutmamalısınız.

Üreme sağlığı, düzenli olarak tüketilen gıdalardan olumlu veya olumsuz olarak etkilenir.

ÇİNKO VE SPERM SAĞLIĞI

Çinko, sperm sağlığınızda önemli bir rol oynamaktadır ve ayrıca, güçlü sperm üretimi için de gereklidir. Çinko içeriği yüksek besinler, erkeklerde testosteron hormonu seviyelerinin artmasına da yardımcı olur. Ve, testosteron seviyeleri arttıkça, erkeklerde sperm sayısında da artış görülür

Günlük yaşamda maruz kaldığımız radyasyon, stres gibi dış etkenler nedeniyle erkeklerde testosteron seviyesi düşüyor, üreme oranı azaltır. Bazı besinler ise testosteron seviyesini artırıp, sperm kalitesini yükseltir

İşte sperm kalitesini zirveye çıkartmanızı sağlayacak gıdaların listesi...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin tüketmesi gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alır.

İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini ve dolayısıyla sperm sayısını önemli ölçüde artırır.

MUZ

Muz, nadir bulunan bir enzim olan Bromelin içerir. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırır. Bu sayede çocuk sahibi olabilme ihtimalini yükseltir.

ISPANAK

Ispanağın, yüksek magnezyum içeriği sayesinde testosteron seviyesini %24 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

KEÇİBOYNUZU

Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Atıştırmalıklar listesinde yer alan kabak çekirdeği, çinko ve selenyum içeriği sayesinde sperm kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır.

SARIMSAK

Sarımsak, içeriğinde bol miktarda selenyum ve B6 vitamini barındırır. Bu bileşenler vücutta sağlıklı ve yeterli şekilde sperm üretilebilmesi için gereklidir.

NAR

Sağlıklı ve lezzetli bir meyve olan nar, tarih boyunca doğurganlığı simgeleyen ve çocuk sahibi olmaya yardımcı özelliği ile ün kazanmış bir besindir.

İçerdiği antioksidan bileşikler sayesinde serbest radikallerle savaşarak tüm hücrelerde olduğu gibi sperm hücrelerinde de sağlığın korunmasına yardımcı olur