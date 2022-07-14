Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek?, Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Yüz binlerce sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro hakkında detaylar belli olmaya başladı. Konu hakkında son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan geldi. Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 560 bin sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro konusunda AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili tarih verdi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

SÖZLEŞMELİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 'Ekim'de sözleşmelilerin kadroya alınması ele alınacak' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi lpmısıyla ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak.

Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız. 0 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ve KADROLU Personel FARKI ORTADAN KALKIYOR

Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.

"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.