Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? 7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi? Sözleşmeli askeri personele kadroda son durum!

Sözleşmeli erler kadro bekliyor. Kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin aday memur olacağının duyurulmasının ardından sözleşmeli askeri personeli kadroya geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? Sözleşmeli askeri personele kadroda son durum…

Kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin doğrudan aday memur olabileceği açıklanınca sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için gerekli şartlar sorgulanırken, sözleşmeli erlere de kadro konusu gündeme geldi. Peki, Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? 7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi?

7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi? Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

Kadro alamayacak meslek gruplarını da sıralayan Erdoğan, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarının kadro düzenlemesinden yararlanamayacağını belirtti.

Sözleşmeli er uygulamasının başladığı 2011 yılında, sözleşme süresinin kısalığı ve tazminat oranının düşük olması nedeniyle istenilen başvuru sağlanamayınca yeni bir düzeme yapılmıştı.