0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0

Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? 7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi? Sözleşmeli askeri personele kadroda son durum!

Sözleşmeli erler kadro bekliyor. Kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin aday memur olacağının duyurulmasının ardından sözleşmeli askeri personeli kadroya geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? Sözleşmeli askeri personele kadroda son durum…

Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? 7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi? Sözleşmeli askeri personele kadroda son durum!
Kamusaati
Kamusaati
10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:48

Kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin doğrudan aday memur olabileceği açıklanınca sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için gerekli şartlar sorgulanırken, sözleşmeli erlere de kadro konusu gündeme geldi. Peki, Sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? 7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi?

7 yılını dolduran sözleşmeli erlere kadro gelecek mi?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

Kadro alamayacak meslek gruplarını da sıralayan Erdoğan, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarının kadro düzenlemesinden yararlanamayacağını belirtti.

Sözleşmeli er uygulamasının başladığı 2011 yılında, sözleşme süresinin kısalığı ve tazminat oranının düşük olması nedeniyle istenilen başvuru sağlanamayınca yeni bir düzeme yapılmıştı.

Buna göre 7 hizmet yılını dolduran sözleşmeli erlerden nitelik belgesi olumlu olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına memur kadroları ile atanabilecekler. 7 hizmet yılı dolan çok sayıda sözleşmeli erin kamu kurum ve kuruluşuna atanmak için bekliyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sözleşmeli #er #kadro #kamu #3 yıl #aday memur
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
0
THY 10 bin personel alımı şartları nelerdir, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları…
THY 10 bin personel alımı şartları nelerdir, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları…
0
Kamu çerçeve protokolü 2023 maddeleri İşte Sözleşme Tam Metin
Kamu çerçeve protokolü 2023 maddeleri İşte Sözleşme Tam Metin
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.