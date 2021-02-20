Sözde işçi dostu solcu yazar CHP'li belediyenin sponsprluğu uğruna işçileri sattı!

'Hakkımızı istiyoruz' diyerek Kadıköy Belediyesi'nde grev yapan işçilerin eylemine tepki gösteren Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Kadıköy Belediyesi'nin sponsorluğunda kitap çıkardığı ortaya çıktı. Kadıköy'deki işçilerin en temel hakkı olan grev eylemini 'şımarıklık' olarak değerlendiren Kırıkkanat'ın, 'Bir Gün, Gece' isimli kitabının basımı için 2015 yılında Kadıköy Belediyesi'yle anlaştığı öğrenildi.







İşçi dostu olduğunu iddia eden ancak grev yapan emekçileri yerden yere vuran Kırıkkanat'ın, sponsorluk uğruna Kadıköy Belediyesi'ne toz kondurmaması dikkat çekti.



İŞÇİLER AYAKLANDI



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine 2 bin 300 işçi, greve başladı.







Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 'Teklifimiz en düşük ücretle yüzde 38 zamdır' iddiasında bulunurken, işçiler teklifi yalanladı.



Kadıköy Belediyesi'nde çalışan ve grev kararı alan DİSK Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu şubeye bağlı işçiler, Odabaşı'nın söylediğinin aksine kendilerine masada 3 bin 200 maaş teklif edildiğini belirtti.







GREV YAPMAK ŞIMARIKLIKMIŞ



Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat ise Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, Kadıköy Belediyesi'nde eylem yapan işçilere tepki gösterdi ve 'İnsanların aç ve işsizlikten intihar ettiği bugünlerde, 5000 TL'ye burun kıvırıp grev yapmak şımarıklıktır' paylaşımında bulundu. Sosyal medyada, Kırıkkanat'ın paylaşımına, tepki yağdı.







'İŞÇİNİN EMEĞİNİ SÖMÜRENİN Mİ YANINDA OLACAĞIM?'



Kırıkkanat, daha önce de yaptığı açıklamalarda, işçi ve emekçi dostu olduğunun altını çizmişti. Kırıkkanat, 2016 yılında BirGün gazetesine verdiği röportajda, 'Sen sol bir pencereden bakıyorsan; işçinin sendikasına kim sahip çıkıyor, kim alıp karşısına konuşuyor? Eğer bunu yapan, senin insanlık ve işçilik haklarına sahip çıkıyorsa, bırak yabancı olsun patron. Ekonomide de bu kadar liberal düşünüyorum. Patron Türk diye işçinin emeğini sömürenin mi yanında olacağım? Eğer emeğimi savunuyorsa, vergi kaçırmadan gelir sağlıyorsa bu Amerikan firması da olabilir.' demişti.



